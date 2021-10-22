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Песков: Россия была есть и будет частью Европы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, комментируя его речь на Валдайском экономическом форуме, подчеркнул, что Россия — неотъемлемая часть Европы. Его слова приводит РИА «Новости».

«Нет, никоим образом она [речь Путина] не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — сказал Песков.

Выступая на форуме, Путин среди прочего заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров и назвал это рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии.

Президент обратил внимание на то, что Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют.

Он также уточнил, что государственная компания «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам.

Кроме того, российский лидер сказал Европе «спасибо» за санкции.

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ЕС — Россия
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