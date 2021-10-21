Путин рассказал, что ездит на электромобилях по резиденции в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин заявил, что ездит на электромобилях по своей резиденции в Ново-Огарево в Подмосковье, однако не увидел особой разницы с обычными машинами с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы [с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания] я не чувствую почти, но приемистые, хорошие машинки», — заявил Путин на планерном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее президент России заявил о необходимости совершенствования процесса получения российского гражданства. По словам главы государства, власти России уже думают над либерализацией законодательства в этой сфере.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.