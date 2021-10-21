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Путин: ООН может превратиться в Лигу Наций, если разрушить право вето постоянных членов Совбеза

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что Организация Объединенных Наций может превратиться в Лигу наций, если будет разрушено право вето пяти постоянных представителей Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы разрушим право вето постоянных членов [Совета Безопасности ООН], то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день, она превратится в Лигу Наций», — отметил Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент России добавил, что в то время, когда будет проводится реформация ООН и включение других стран в список постоянных представителей Совбеза, необходимо не допускать ошибок.

Ранее Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что РФ следует строить социальное государство.

Политик также указал, что в Европе, особенно в северной Европе давно говорят о необходимости построения социального государства.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

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