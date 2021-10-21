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Путин вспомнил про встречу с Байденом в Женеве

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» в Сочи заявил, что его встреча с американским лидером Джо Байденом в Женеве была продуктивной.

«Встреча в Женеве была продуктивной в целом. И нам показалось, когда говорю нам, имею в виду и своих коллег, что в целом администрация [президента США] нацелена на то, чтобы выстраивать отношения, возрождать их хоть как-то и по каким-то важнейшим направлениям», — заявил российский лидер.

По его словам, и США, и Россия выполняют намеченные планы после саммита в Женеве — это сигнал системного характера.

Главные тезисы и заявления Путина на «Валдае» — в трансляции «Газеты.Ru».

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — лидеры общались более трех часов. Путин тогда заявил, что переговоры прошли хорошо.

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