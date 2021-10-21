Путин: навязчивая борьба с расизмом разобщает людей

Президент России Владимир Путин заявил, что навязчивость темы борьбы против расизма создает еще больше границ между людьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Борьба с проявлениям расизма — это дело необходимое и благородное, однако в новой культуре отмены она превращается в обратную дискриминацию, то есть «расизм наоборот», — подчеркнул Путин.

По его словам, навязчивое подчеркивание расовой темы разобщает людей и общество. По этому поводу он привел высказывание Мартина Лютера Кинга.

«Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами». «Вот истинная ценность», — утверждает президент.

Ранее Путин заявил, что попытки глобальных цифровых платформ узурпировать государственные функции не удаются, это эфемерность, как было в США. Он подчеркнул, что в США хозяевам этих платформ при подобных попытках сразу же «указали на место», так же делается и в Европе.

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