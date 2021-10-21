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МИД России: НАТО не предлагает возобновить диалог

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Представители НАТО пока не обращались к России с предложениями по поводу возобновления диалога. Об этом ТАСС заявил министра иностранных дел России Александр Грушко.

«По дипломатическим каналам мы тоже ничего не получали. Вместо этого в НАТО предпочитают мегафонную дипломатию, делая заявления о том, что они сожалеют о нашем решении, будто бы оно упало с неба, а не было вызвано их откровенно недружественными шагами», — объяснил дипломат.

В настоящее время, как сказал Грушко, нет условий для продолжения диалога между РФ и альянсом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии у НАТО каких-либо доказательств о якобы имевшей место злонамеренной деятельности высланных сотрудников российской дипмиссии при организации.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что деятельность информационного бюро НАТО в Москве прекращается. Как добавил глава внешнеполитического ведомства, теперь для контактов с Россией альянсу придется обращаться к российскому послу в Бельгии. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

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