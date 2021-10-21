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В России прокомментировали действия Саакашвили в Грузии

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Global Look Press

Возвращение и последующие заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не идут на пользу его страны. Об этом заявил дипломатический источник в Москве агентству РИА «Новости».

«Как сказал Дмитрий Песков, все, что связано с Саакашвили, больше похоже на цирк. Я не думаю, что то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, грузинские власти должны сами определиться, в какой степени они воспринимают все последние действия Саакашвили. Он добавил, что задержание экс-президента Грузии — 'та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси».
Саакашвили объявил голодовку, когда попал в тюрьму. Экс-президент сделал это в знак протеста против уголовного преследование, назвав его политически мотивированным.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. Кроме того, экс президент фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.

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