Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Палеогенетики: лошадей впервые одомашнили на территории современной России 18:00
В Италии обнаружили новый вид комаров, способный переносить опасные вирусы 17:59
Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал 17:58
В США зафиксировали новый варинат коронавируса AY4.2 17:57
Стало известно, что поможет Маску стать первым триллионером 17:57
В прокуратуре Грузии объяснили, как Саакашвили попал в страну 17:54
«Спартак» открыл счет в матче с «Лестером» в Лиге... 17:53
Крупнейшим экономикам мира предсказали провал в выполнении климатических целей 17:51
Samsung представила кастомные смартфоны и новую оболочку 17:49
Игроки «Спартака» и «Лестера» почтили память жертв давки... 17:48

В Совфеде заявили, что присуждение премии Сахарова уголовнику девальвирует ее значимость

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ему стыдно за европарламентариев, присудивших премию «За свободу мысли» имени Сахарова отбывающему наказание российскому блогеру Алексею Навальному, тем самым девальвировав эту награду. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне стыдно за европарламентариев. Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество. Они таким решением девальвируют эту премию. Никто всерьез на эту премию больше обращать внимание не будет», — подчеркнул Джабаров.

Он отметил, что на присуждение премии им. Сахарова не стоит обращать внимания. По словам Джабарова, он скептически относился к представителям Европарламента и заявил, что это люди, которые «потеряли политический вес и значимость» в своих национальных парламентах.

Сенатор подчеркнул, что основная задача европарламентариев в этом случае – «пошуметь для пресс».

Ранее Европарламент присудил Алексею Навальному премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Лауреату выдают диплом и чек на €50 тыс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях