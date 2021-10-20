В Совфеде заявили, что присуждение премии Сахарова уголовнику девальвирует ее значимость

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ему стыдно за европарламентариев, присудивших премию «За свободу мысли» имени Сахарова отбывающему наказание российскому блогеру Алексею Навальному, тем самым девальвировав эту награду. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне стыдно за европарламентариев. Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество. Они таким решением девальвируют эту премию. Никто всерьез на эту премию больше обращать внимание не будет», — подчеркнул Джабаров.

Он отметил, что на присуждение премии им. Сахарова не стоит обращать внимания. По словам Джабарова, он скептически относился к представителям Европарламента и заявил, что это люди, которые «потеряли политический вес и значимость» в своих национальных парламентах.

Сенатор подчеркнул, что основная задача европарламентариев в этом случае – «пошуметь для пресс».

Ранее Европарламент присудил Алексею Навальному премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Лауреату выдают диплом и чек на €50 тыс.