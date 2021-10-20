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В Германии считают, что «ключ» к решению проблемы миграции лежит в Москве

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Власти Германии считают, что ключ к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию лежит в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера.

«Через территорию Белоруссии происходит организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», — заявил министр во время выступления в Берлине.

По его словам, белорусское правительство существенно расширило список со странами, по отношению к которым действует безвизовый режим.

Как подчеркнул Зеехофер, речь про Иран, Пакистан, ЮАР, а также Иорданию. Также политик уверен, что решения Минска представляют собой «гибридную угрозу».

«Это большая проблема, которую мы можем решить только сообща в ЕС», — обратил внимание Зеехофер.

В качестве ключа к решению возникшей проблемы может послужить Москва, уверен министр.

Германия не планирует в ближайшее время вводить ограничения на въезд, в том числе из Польши, заключил Зеехофер.

Ранее Польша обвинила Россию в ведении гибридной войны.

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