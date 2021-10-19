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В МИД Франции сожалеют о решении России приостановить представительскую миссию в НАТО

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Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Франции сожалеют в связи с решением России прервать работу своей делегации при НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства на брифинге.

В ведомстве назвали данное решение необоснованным.

«С 2014 года Франция со своей стороны постоянно выступает за сохранение каналов диалога между НАТО и Россией, в частности, через Совет Россия — НАТО», — напомнили во французском МИД.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве и главного военного представительства. Решение было принято после того, как в начале октября Североатлантический альянс объявил об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Он добавил, что теперь для контактов с Россией НАТО нужно обращаться к российскому послу в Бельгии. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, указал, что решение России о закрытии дипмиссии при НАТО «продлит ледниковый период» в их отношениях.

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