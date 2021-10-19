Лавров отказался комментировать заявление Зеленского о встрече с Путиным

Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи с участниками XVIII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», который транслировался на сайте внешнеполитического ведомства, отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Лавров отметил, что из Киева часто звучат противоречивые заявления. Он напомнил, что некоторое время назад один из сотрудников офиса Зеленского говорил, что Путин готов к встрече с украинским президентом, но его отговаривает окружение.

«Этот поток сознания даже не буду комментировать. Если реагировать на все публичные заявления, которые звучат из Киева и по поводу возможных контактов на том или ином уровне, и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, то не хватит даже выдумки, чтобы все это каким-то образом охватить», — сказал глава МИД.

Министр добавил, что украинские политики «фантазируют повсеместно и ежедневно».

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате и надеется на встречу «нормандской четверки» в составе Германии, России, Украины и Франции.