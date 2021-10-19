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Лавров рассказал о диалоге Москвы с талибами*

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл содержание переговоров, которые Москва ведет с боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)», захватившими власть в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в афганском кабмине должен быть представлен весь спектр политических убеждений.

Лавров подчеркнул, что о признании Москвой «Талибана» речи пока не идет.

Ранее Лавров заявил, что НАТО избегает вопроса об ответственности за двадцатилетнее присутствие в Афганистане. В то же время, по его словам, альянс предлагает соседям республики решать возникшие там проблемы.

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