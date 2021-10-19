Лавров заявил, что Россия ждет инициативы от НАТО для улучшения отношений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия исходит из того, что именно в НАТО должны сделать первые шаги для улучшения дипломатических отношений, сообщает ТАСС.

«Мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС, ни с любой другой страной Запада или иного региона мира», — сказал министр по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее российский МИД сообщил, что Россия приостановит работу своего представительства при НАТО. Такое решение было принято Москвой после того, как Североатлантический альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

В МИДе также уточнили, что функции по поддержанию экстренных контактов с российской стороной будут возложены на чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Бельгия.

Как подчеркнули в дипведомстве, действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности они не заинтересованы.