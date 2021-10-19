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Путин и Драги обсудили подготовку к саммиту G20

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к предстоящему саммиту стран «группы двадцати» (G20), который пройдет в Риме 30–31 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили кризис в Афганистане, подготовку к саммиту G20 и двусторонние отношения», — говорится в сообщении итальянского кабмина.

Ранее Драги заявил, что неучастие лидеров России и Китая в саммите G20 по Афганистану не имеет политических причин, обе страны активно участвовали в обсуждении.

По его словам, заранее было известно, что эти страны будут представлять министр иностранных дел Китая и другой представитель правительства России.

Саммит «группы двадцати» прошел в Риме 12 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию. Из числа членов G20 инициативу проведения саммита в связи с необходимостью урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Франция и Германия.

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