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В Китае захотели наказывать родителей за плохое поведение детей

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Ng Han Guan/AP

Комитет парламента Китая рассмотрит проект закона о наказании родителей, если их дети плохо себя ведут. Об этом сообщает CNN.

«Есть много причин, по которым подростки ведут себя непозволительно плохо. Основная — ненадлежащее воспитание в семье или его полное отсутствие», — считает Цзан Тевэй, спикер Комиссии по законодательным вопросам ПК Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В проекте закона указано, что в случае очень плохого или преступного поведения детей, которое зафиксирует прокуратура, опекунам будет вынесен выговор и предписано пройти программы семейного воспитания. Кроме того, документ призывает родителей выделять время для отдыха, игр и физических упражнений в компании с детьми.

По словам Тевэя, старшие члены семьи должны быть примером и учить детей соблюдать социальные нормы и законы, отвечать за свои слова и поступки, уважать пожилых людей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Китае появляется все больше запретов в общественной сфере перед XX съездом Компартии, который состоится в 2022 году. Под ее горячую руку уже попали социальные сети, игровые сервисы, онлайн-школы и частично — шоу-бизнес.

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