В МИД ФРГ заявили, что решение России о закрытии информбюро НАТО «осложняет отношения»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что решение России о закрытии дипмиссии при НАТО осложняет и без того сложные отношения. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, Германия в НАТО выступала за диалог с Россией, но Москва к диалогу «по всей видимости, не готова». Маас добавил, что это решение «продлит ледниковый период» в отношениях России и НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО в курсе заявления главы МИД России Сергея Лаврова о взаимном закрытии дипмиссий, но пока не получило официального уведомления от России.

До этого Лавров заявил, что РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

Москва 18 октября предупредила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Он обратил внимание, что прекращается работа и главного военного представителя. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

Как добавил глава МИД, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.