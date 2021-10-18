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Венгерская оппозиция выбрала единого кандидата-католика на выборы против Виктора Орбана

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Global Look Press

Венгерская оппозиция определилась с кандидатом против премьер-министра Виктора Орбана. На праймериз шести оппозиционных партий за право представлять на выборах в парламент либеральный блок победил беспартийный мэр города Ходмезевашархей Петер Марки-Зай, пишет Politico.

Известно, что он «практикующий католик», отец семерых детей и позиционирует себя как консерватора, поэтому может привлечь на свою сторону часть сторонников Виктора Орбана, который также выстраивает политическую коммуникацию вокруг защиты традиционных христианских ценностей.

Во втором туре праймериз, в котором участвовало около 800 тыс. жителей страны, Марки-Зай обошел представительницу социал-демократов Клару Добрев. До этого ему уступил место мэр Будапешта Дердей Карачони.

Марки-Зай получил экономическое и инженерное образование и работал в США и Канаде. Выборы в венгерский парламент намечены на весну 2022 года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейскую комиссию в энергетическом кризисе в Европе. В частности, он назвал ошибочной «зеленую» политику, которая ужесточает использование ископаемых энергоресурсов, а также завышенные налоги для владельцев домов и автомобилей.

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