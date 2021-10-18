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Лукашенко рассказал, когда в Белоруссии может произойти «очередная попытка революции»

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БелТА/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что новая попытка активизации протестов может произойти во время проведения конституционного референдума. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

«Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции — период проведения Конституционного референдума», — заявил Лукашенко руководству КГБ.

Других подробностей, связанных с «революцией», президент Белоруссии не привел.

Сейчас в Минске занимаются подготовкой проекта новой Конституции Белоруссии. Предполагается, что референдум пройдет в стране не позднее февраля следующего года.

После состоявшихся в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов главы государства, на которых в шестой раз победил Лукашенко, начались протесты. Для пресечения беспорядков силовые ведомства использовали спецсредства и спецтехнику.

Ранее нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в конституцию. Соответствующим документом вносятся изменения в конституцию 1994 года, «предусматривающие проведение выборов депутатов в единый день голосования».

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