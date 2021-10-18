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В Германии призвали провести переговоры с РФ по поставкам газа

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Global Look Press

Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек призвал действующее правительство Германии обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке в Европе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ARD.

«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа. Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», — подчеркнул Хабек.

Он подчеркнул, что в настоящий момент газовые хранилища Германии не полностью заполнены, а спрос на топливо высок.

По мнению Хабека, с точки зрения «зеленых», «Северный поток – 2» сейчас не может получить разрешение на эксплуатацию из-за европейского предписание, доработанного Газовой директивой ЕС.

Ранее глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен заявил, что запасов природного газа в Европе может хватить на предстоящую зиму.

Хансен отметил, что за последнее время запасы газа в Евросоюзе росли хорошими темпами. По словам аналитика, при «нормальной» зиме в ЕС, вероятно, будет достаточно запасов топлива.

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