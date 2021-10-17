Политолог Злобин заявил, что России придется участвовать в противостоянии США и Китая

Политолог Николай Злобин в беседе с «Украина.ру» заявил, что Москве придется занять сторону Вашингтона или Пекина в их неизбежном противостоянии.

По его словам, противоборство Соединенных Штатов и КНР станет главным событием на международной арене в ближайшие годы.

«Россия в такой ситуации будет вынуждена делать какой-то выбор. Россия не может допустить поражения Китая, ослабления его в Юго-Восточной Азии и резкого увеличения влияния США там. Но и усиливать свою конфронтацию с Америкой из-за Тайваня у России тоже нет стимулов», — сказал Злобин.

Он уточнил, что Москва должна учесть, что после окончания Второй мировой войны не был подписан мирный договор между Россией и Японией. Кроме того, потенциальным противником Токио остается граничащая с Россией Северная Корея, и Москва не может допустить дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что японские власти хотят полномасштабного вооруженного конфликта с соседними странами, что может обернуться Третьей мировой войной.