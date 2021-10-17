Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Исмаилов рассказал о том, будет ли матч-реванш с Минеевым 11:43
Врач Мясников назвал самый опасный напиток 11:41
Обновленные правила вывоза детей за границу начали действовать в РФ 11:35
Самолету патриарха Кирилла не дали посадку в Орле 11:34
Ибрагимович сделал пост в Twitter: вы ходите, я — летаю 11:25
Одной из погибших в теракте с луком и стрелами оказалась вокалистка группы... 11:21
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира 11:19
Исмаилов: я потерял сознание от нехватки кислорода — не мог глотнуть полной грудью 11:05
В совете при президенте РФ предложили ликвидировать Украину 11:04
Скончалась вторая пострадавшая при падении кровли во время циклона на Сахалине 10:46

Политолог Злобин заявил, что России придется участвовать в противостоянии США и Китая

close
100%
AP

Политолог Николай Злобин в беседе с «Украина.ру» заявил, что Москве придется занять сторону Вашингтона или Пекина в их неизбежном противостоянии.

По его словам, противоборство Соединенных Штатов и КНР станет главным событием на международной арене в ближайшие годы.

«Россия в такой ситуации будет вынуждена делать какой-то выбор. Россия не может допустить поражения Китая, ослабления его в Юго-Восточной Азии и резкого увеличения влияния США там. Но и усиливать свою конфронтацию с Америкой из-за Тайваня у России тоже нет стимулов», — сказал Злобин.

Он уточнил, что Москва должна учесть, что после окончания Второй мировой войны не был подписан мирный договор между Россией и Японией. Кроме того, потенциальным противником Токио остается граничащая с Россией Северная Корея, и Москва не может допустить дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что японские власти хотят полномасштабного вооруженного конфликта с соседними странами, что может обернуться Третьей мировой войной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях