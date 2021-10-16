Противники Саакашвили потребовали «посадить его навечно»

Противники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в субботу, 16 октября, выходили на акцию протеста возле здания тюрьмы, в которой содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

На мероприятии были слышны слова «убийца», «мучитель». Собравшиеся, которых было несколько сотен человек, требовали пожизненного заключения для бывшего главы государства за совершенные им преступления. На сцене, где выступали организаторы митинга, был размещен баннер с надписью «Палач в тюрьме».

«Ты должен сидеть вечно», — сказала Ия Метревели, мать Буты Робакидзе, — молодого человека, которого полицейские застрелили в ходе спецоперации в 2004 году.

Тристан Цителашвили также заявил, что в Грузии многим «пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе».

«Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы», — заявил он.

Цителашвили был арестован в августе 2008 года по обвинению в государственном перевороте. После смены власти в Грузии в 2013 году он был признан политзаключенным и отпущен на свободу.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси тысячи сторонников Саакашвили провели акцию в его поддержку.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.