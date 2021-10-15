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СНБО Украины утвердил план обороны страны

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Министерство обороны Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в СНБО утвердили план обороны страны, над которым Киев работал два года. Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые в истории страны утвержден план обороны Украины. Это фундаментальный документ. Он дает ответы на вызовы. Мы над ним работали два года», — рассказал Данилов.

Он отметил, что в документе «прописываются основы, в том числе и территориальной обороны».

Ранее СНБО в тестовом режиме запустил сайт, где появятся сведения о физических и юридических лицах, попавших под санкции ведомства. В санкционном списке СНБО к данному моменту находятся 3 960 физических и 1 848 юридических лиц.

Пока пользователи могут оценить только внешний вид ресурса: по состоянию на 13.30 5 октября данные о попавших под санкции СНБО лицах на сайте недоступны.

Также секретарь СНБО Данилов предложил направить гуманитарную помощь на территорию неподконтрольных украинским властям Донбасса и Крыма.

По его словам, Киев продолжает следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции на этих территориях и готов отправить гуманитарную помощь, если в Донбассе и Крыму найдутся желающие ее принять.

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