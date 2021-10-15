Украинские журналисты сорвали интервью из-за закона о языке

Из-за украинского законодательства о языке журналистам телеканала «Украина 24» пришлось прервать интервью с экспертом. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Телеведущие пытались обсудить с экспертом из Грузии ряд вопросов, но обратились к нему по-украински. В итоге специалист их не понял и попросил говорить по-русски.

«Мы не можем говорить на русском, мы украинское ТВ», — сказали в ответ журналисты.

На это эксперт поинтересовался, может ли он отвечать на грузинском языке. По его словам, он порядочный человек и не может отвечать на вопрос, который не понимает до конца. В итоге беседа была сорвана.

Ранее мэр Кодымы в Одесской области оконфузился, когда поздравлял его жителей с Днем города. Градоначальник Сергей Лупашко в ходе своего выступления пытался зачитать текст с бумажки. При этом он запинался, коверкал украинский язык и не мог связать два слова.

16 января текущего года на территории Украины вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.