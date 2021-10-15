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Конгресс США требует осудить экс-советника Трампа за отказ от сотрудничества

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J. Scott Applewhit/AP

Комитет Конгресса Соединенных Штатов, который занимается расследованием беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года, требует привлечь к уголовной ответственности Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа за отказ от сотрудничества, сообщает Reuters.

»Господин Бэннон отказался сотрудничать со спецкомитетом и вместо этого прячется за недостаточными, общими и расплывчатыми заявлениями бывшего президента о привилегиях, которые тот пытался использовать», — заявил глава комитета Бенни Томпсон.

Адвокат Бэннона утверждает, что его клиент отказался давать показания до того момента, пока Трамп и комитет Конгресса не согласуют вопрос о привилегиях исполнительной власти.

«Спецкомитет не потерпит неповиновения нашим повесткам, поэтому мы должны продолжить разбирательство, чтобы привлечь мистера Бэннона к уголовной ответственности за неуважение к суду», — заявил Томпсон.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден решил избавиться от соратников Дональда Трампа в военных академиях.

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