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Камалу Харрис уличили в постановочной беседе с детьми-актерами

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Carlos Barria/Reuters

Американские СМИ заподозрили вице-президента США Камалу Харрис в съемках постановочного видео, в котором она участвовала вместе с детьми-актерами, сообщает Fox News.

Харрис является руководителем Национального космического совета США. Она снялась в ролике для NASA по случаю Всемирной недели космоса, на котором рассказала детям о космических путешествиях. Политик, в частности, поделилась, что ей «нравится идея исследовать неизведанное» и мысль о том, что «вокруг есть много того, чему еще предстоит научиться».

Ряд телеканалов, в частности CNN, MSNBC, ABC, высмеяли политика за то, что в ролике снялись профессиональные дети-актеры. Так, по информации Fox News, один из актеров, 13-летний Тревор Бернардино, признался, что проходил кастинг, чтобы сняться в ролике с вице-президентом США. Также с Харрис рядом на видео сидели дети-актеры Деррик Брукс, Эмили Ким, Сидни Шмук и Жориэль Тапо.

В Белом доме опровергли сообщение, что офис Харрис отбирал детей для съемок. Уточняется, что кастинг актеров провел видеохостинг YouTube.

Ранее Камалу Харрис раскритиковали за странный жест в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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