Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале вопрос корреспондента CNBC президенту РФ Владимиру Путину о газовых поставках в Европу.

Журналистка спросила российского президента, как РФ может убедить Евросоюз в своей надежности, когда она «не поставляет энергию по газопроводам». В ответ Путин подчеркнул, что слова корреспондентки американского телеканала не соответствуют действительности, так как на самом деле «Газпром» увеличил прокачку газа на 10%, а страна в целом — на 15%.

По мнению Пушкова, в ходе беседы стало понятно, что цель репортера заключалась не в дискуссии, а в пропагандистских выпадах.

«Ее задача — не выяснить позицию и понять логику собеседника, а старательно задать так называемые острые вопросы, которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы», — написал парламентарий.

За последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.