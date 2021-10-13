Нарышкин рассказал о дестабилизирующей работе Запада против СНГ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у спецслужб стран СНГ есть много данных о том, что США координируют деструктивную работу против них, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что у спецслужб государств Содружества накоплен большой материал, который свидетельствует о том, что «существенную координирующую роль в деструктивной работе» против стран объединения играют Соединенные Штаты.

Нарышкин также заявил, что западные страны во главе с США хотят приостановить интеграционные процессы на пространстве бывшего СССР. По его словам, эта группа стран также желает, чтобы «каждое государство внутри этого сообщества, существенным образом изменило бы свою внутреннюю и внешнюю политику».

«Страны Запада довольно активно, а подчас и агрессивно пытаются внедрить в наше общество их собственные тоталитарно-либеральные ценности. Мы же отстаиваем наши ценности, общечеловеческие ценности», — добавил глава СВР.

Кроме того, он подчеркнул, что РФ будет отстаивать собственные ценности и свой суверенитет всеми законными методами.

Ранее Нарышкин предупредил, что террористическая угроза, исходящая со стороны Афганистана, возросла.