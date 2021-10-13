За пост президента Филиппин поборются сын диктатора, актер и боец ММА

Несмотря на то, что нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте поддерживает выдвижение на пост президента своей дочери Сары Циммерман Дутерте-Карпио, выборы обещают быть очень конкурентными, отмечает CNN.

Конкуренцию дочери Родриго Дутерте составит сын бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса, управлявшего страной с 1965 по 1986 в режиме «чрезвычайного положения». Фердинанд Маркос-младший по прозвищу «Бонгбонг» планирует также жестко, как и его отец бороться с коррупцией. При этом, издание сообщает, что Маркоса-младшего не смущает репутация диктатора, которая есть у его отца.

От «Прогрессивного движения за распределения инициатив» выдвинется боксер смешанных единоборств Мэнни Пакьяо. Изначально Пакьяо рассматривали как продолжателя Дутерте, однако между диктатором и борцом возник конфликт после того, как первый обвинил администрацию в излишне дружественном отношении к Китаю, а также в растрате средств, которые планировалось потратить на помощь бедным.

Выдвигаться будет еще и Франциско Домагасо, бывший актер, известный по своему сценическому псевдониму Иско Морено, ныне руководящий столицей страны. По мнению экспертов, Морено может предложить прогрессивную альтернативу жестокости режима Дутерте.

Он представляет то, что я называю «вежливым популизмом», поскольку использует ориентированную на семейные ценности центристскую риторику», — заявил Ричард Гейдарян, профессор политологии из Филлипинского политехнического университета.

Правозащитники и журналисты подчеркивают важность этих выборов в контексте курса политического развития страны.

Несмотря на то, что действующий президент не сможет остаться на посту, и официально объявил об уходе из политики, издание пишет, что Дутерте планирует сохранить влияние на политическую систему страны, что особенно актуально в связи с тем, что в отношении него начато расследование в Международном уголовном суде в связи с массовыми убийствами во время его так называемой «войны с наркотиками».

«Мы на краю обрыва. Тот человек, который победит на этих выборах, он определит, будет ли у нас верховенство закона, сможет ли наша экономика расти, сможем ли мы пережить вирус, сможет ли наше общество исцелиться», — сообщила журналистка Мария Ресса, выигравшая ранее Нобелевскую премию мира вместе с россиянином Дмитрием Муратовым.