В Кремле прокомментировали домашний арест Медведчука

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал домашний арест председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова спросили, считает ли он домашний арест политика законным.

«Мы сразу сказали, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем», — пояснил Песков.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль вряд ли сможет чем-то помочь Медведчуку в сложившейся ситуации в связи с его украинским гражданством.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле осуждают действия в отношении политика.

Ранее Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Путиным. Медведчука подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.