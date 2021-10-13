На Украине рассказали, планируется ли отменять упрощенный визовый режим с ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос об отмене упрощенного визового режима Украины с Евросоюзом не поднимался в ходе прошедшего накануне одноименного саммита.

«Не было никаких публичных или непубличных разговоров о мифических угрозах безвизовому режиму», — сказал он.

Ранее сообщалось, что военно-учебную миссию Евросоюза на Украине планируется создать до конца года.

Ожидается, что миссия будет названа EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине). В Брюсселе считают, что она может стать «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.

С просьбой создать учебную миссию, по данным газеты Welt am Sonntag, обратились главы МИД и минобороны Украины – в конце июля они написали конфиденциальное письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. В 2021 году на территории Украины действуют четыре иностранных тренировочных миссии и отдельные инструкторы из еще пяти стран, которые занимаются усовершенствованием знаний и навыков украинских военнослужащих — американская, британская, канадская и литовская.