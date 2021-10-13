В Германии оппоненты партии Меркель приблизились к созданию правительства

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) продвинулись в переговорах о создании коалиции, пишет Deutsche Welle. По информации издания, стороны могут до конца недели завершить предварительный диалог, что дает шанс на появление нового правительства уже в 2021 году.

Вариация коалиции этих трех партий носит название «светофор» по цветам политических сил — красный для СДПГ, зеленый для «Зеленых» и желтый для СвДП. Ключевой силой в этом варианте станут социал-демократы как победители парламентских выборов. При этом формирование такого правительства, скорее всего, отправит партию уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) в оппозицию.

По данным DW, основным камнем преткновения в коалиции «светофор» являются различия в подходах трех партий к налоговой и финансовой политике, а также проблемы в поиске компромисса в вопросах борьбы с изменениями климата. Детали переговоров сторон неизвестны, как ожидается, они могут достичь какого-либо соглашения к 15 октября.

Ранее сообщалось, что партия Меркель собирается сменить партийное руководство после поражения на федеральных выборах.