В КПРФ ответили на критику «Новых людей» и назвали их «старыми»

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в разговоре с «Газетой.Ru» отреагировал на критику в адрес коммунистов со стороны лидера фракции «Новых людей» Алексея Нечаева.

«Я не знаю, что там думают какие-то новые люди. Если копнуть, это достаточно старые люди», — сказал он.

По словам парламентария, именно программа КПРФ «смотрит в будущее, формирует образ будущего нашей страны, которая сейчас находится в тяжелом финансово-экономическом кризисе».

Он также добавил, что первое заседание Госдумы VIII созыва «прошло достаточно предсказуемо, как и договорились», а также указал на важность выдвижения партией своего кандидата на пост председателя нижней палаты парламента.

Ранее основатель парламентской партии «Новые люди» Алексей Нечаев негативно оценил выступления членов партии КПРФ в Думе. По его словам, коммунисты выступают за «возврат страны назад» и «воспоминания о Советской России».