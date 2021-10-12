Песков рассказал о дате встречи «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) еще не определены.

«Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.

Ранее по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора лидеров в Кремле стороны заявили, что договорились провести встречу «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел.

Как сообщалось ранее, украинская сторона, в свою очередь, хочет провести встречу в «нормандском формате» еще при Меркель. Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) прошла до того, как канцлер Германии, решившая не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, покинет свой пост.