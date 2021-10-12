На Филиппинах предложили во сне прививать противников вакцин

Президент Филиппин Родриго Дутерте нашел новый способ борьбы с противниками вакцинации от COVID-19, передает CNN. По его словам, тем, кто не решается делать прививку, их можно ставить во сне.

«Многие все еще не хотят [прививаться]. Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться. Давайте заберемся [к ним] домой и сделаем прививку, [пока] они спят», — заявил Дутерте, также добавив, что готов сам возглавить эту инициативу.

Население Филиппин превышает 110 млн человек, полностью прививку от коронавируса сделали свыше 23 млн граждан. С точки зрения президента страны, темпы иммунизации не слишком высокие, власти рассчитывают привить до конца 2021 года более 70 млн человек.

Для достижения этой амбициозной цели Дутерте предлагает самые разные шаги. К примеру, президент Филиппин угрожал задерживать антипрививочников, а также разрешил силовикам стрелять по протестующим против ковидных ограничений.

Ранее сообщалось, что Дутерте не собирается баллотироваться на пост вице-президента и планирует уйти из политики.