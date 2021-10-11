На Украине заявили о «противоречивых моментах» в статье Медведева

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева необходимо проанализировать, ведь она содержит в себе «противоречивые моменты». Об этом она сообщила в эфире телеканала «Украина 24».

Стефанишина подчеркнула, что публикацию Медведева в целом сложно комментировать.

«Но однозначно, я считаю, что она заслуживает внимания, ее нужно проанализировать детально и сделать выводы относительно того, что она содержит множество противоречивых моментов, которые с одной стороны направлены на западную аудиторию, с другой - направлены на внутреннюю украинскую аудиторию, а также на российскую», — рассказала Стефанишина.

Она отметила, что в этой статье нет ничего нового для Украины, но с точки зрения лексики и риторики, которая используется в публикации, это «абсолютно новая реальность».

Ранее Медведев опубликовал статью о российско-украинских взаимоотношениях «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

По мнению автора, Украина находится на стадии поиска своей идентичности и особо пути, «сочиняя свою отдельную историю». В то же время он считает, что лица из нынешнего украинского правительства при этом не имеют никакой устойчивой самоидентификации.