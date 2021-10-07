В Германии начали судить 100-летнего охранника концлагеря

В Германии начали судить 100-летнего нациста-охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа С. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что пожилой подозреваемый обвиняется в соучастии в расстреле военнопленных и в сознательном, добровольном содействии убийству 3518 заключенных в период с 1942 по 1945 год. Сам Йозеф отказывается от публичных комментариев, а на заседании суда скрывал лицо канцелярской папкой. По словам юриста Томаса Вальтера, который представляет интересы родственников жертв, у правосудия нет срока давности.

Заксенхаузен располагался к северу от Берлина неподалеку от города Ораниенбург. С 1936 по 1945 год через концлагерь прошли более 200 тыс. человек, десятки тысяч погибли. Заксенхаузен был освобожден Красной Армией 22-23 апреля 1945 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что немецкий суд выдал ордер на арест 96-летней жительницы ФРГ Ирмгард Ф., которую подозревают в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек во время работы в концлагере Штуттгоф.