Путин проинспектировал строительство космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин осмотрел строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства посетил командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара».

Российский лидер прибыл в Амурскую область в пятницу вечером (в ночь на субботу по местному времени) после участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября во Владивостоке.

Космодром Восточный начали строить в 2012 году. В ноябре 2019 Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, «порядка там (на космодроме Восточный — ред.) до сих пор не удалось навести как следует».

Строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном ведется с 2018 года. Его планируется закончить в 2022 году и после испытаний осуществить первый пуск ракеты «Ангара-А5» в 2023 году.