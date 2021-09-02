Зеленский назвал Украину мировым «ИТ-хабом»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил после встречи с гендиректором Apple Тимом Куком, что Киев заинтересован в новых совместных проектах. Об этом заявляется в Twiiter-профиле украинского главы.

«Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией (Apple), вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом», — уточнил Зеленский.

По словам президента, Киеву интересны новые амбициозные совместные проектов с корпорацией из Купертино.

В ходе встречи Зеленский также сравнил судьбу Украины с судьбой Apple.

«Наверное самой известной речью, провозглашенной здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с, на первый взгляд, сумасшедших идей», — отметил президент.

До этого Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты.

Ранее у президента Украины о прошла встреча с американским главой Джо Байденом.