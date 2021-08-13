Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минске заявили, что Польша привезла мигрантов к белорусской границе 15:41
Авиакомпания извинилась за издевательства над мальчиком-аутистом во время теста... 15:41
В Нижнем Новгороде 14 августа выступит пилотажная группа «Стрижи» 15:36
Агент о письме экс-игроков «Спартака»: только Зарема успокоилась –... 15:34
В США амеба уничтожила мозг ребенка после купания в озере 15:33
СМИ: «убийце» российского газопровода придется защищать Байдена от нападок... 15:33
Взорвавшийся в Воронеже автобус не состоял на учете по ГБО 15:18
Премьеру «Венома 2» снова перенесли из-за коронавируса 15:18
Министр спорта пообещал «жесткие меры» пойманному на допинге российскому... 15:16
Дипломат рассказал, как эвакуируют российские посольства 15:15

Лукашенко рассказал, какой может быть смена власти в Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Николай Петров/«БелТА»/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился тем, как он представляет передачу власти в республике. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА».

По мнению главы государства, процесс перехода власти к преемникам должен идти постепенно.

«Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну», — объяснил Лукашенко.

Также он уточнил, что надо постепенно, приводя к власти новых людей, помогать им, чтобы чиновники не утратили «все ценное, что наработано за эти годы».

«И мы начали с законодательства», — добавил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко сказал, что обновленный проект Конституции Белоруссии намерены вынести на референдум не позднее февраля следующего года.

«Вы тоже хотите перемен — это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону», — ответил президент людям, требовавшим изменений во время выборов в 2020 году.

Ранее Лукашенко прервал доклад чиновника и попросил «не ругаться матом».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным
Меркель нанесет прощальный визит в Россию 20 августа
Вторые сутки подряд: Россия бьет максимум по смертности от COVID
За день в России от коронавируса скончались 815 человек
Лежит на глубине 110 м. Спасатели нашли затонувший вертолет на Камчатке
Обнаружено тело первой жертвы крушения Ми-8 в Курильском озере
ФАС проводит антикартельные проверки в крупнейших торговых сетях
Стали известны утвержденные кабмином суммы вознаграждений за медали на Олимпиаде
Дипломат рассказал, как эвакуируют российские посольства
Агент о письме экс-игроков «Спартака»: только Зарема успокоилась – появились ветераны
Новости и материалы
В Минске заявили, что Польша привезла мигрантов к белорусской границе
Авиакомпания извинилась за издевательства над мальчиком-аутистом во время теста на COVID-19
В Нижнем Новгороде 14 августа выступит пилотажная группа «Стрижи»
В США амеба уничтожила мозг ребенка после купания в озере
СМИ: «убийце» российского газопровода придется защищать Байдена от нападок Киева
Взорвавшийся в Воронеже автобус не состоял на учете по ГБО
Премьеру «Венома 2» снова перенесли из-за коронавируса
Министр спорта пообещал «жесткие меры» пойманному на допинге российскому триатлонисту
Тела троих молодых людей обнаружили в квартире в Ярославле
В Анапе ввели режим ЧС из-за дождей
МВД: напавшая на сына екатеринбурженка называла себя «ангелом света»
Российская легкоатлетка дисквалифицирована за уклонение от сдачи допинг-пробы
В интернете обсудили, какую еду нельзя есть культурно
В Instagram Natura Siberica появилось сообщение сотрудников о рейдерском захвате
Россиянам рассказали, как восстановить мышцы после COVID-19
В ФАС заявили, что «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки
Талибы* подошли к Кабулу и обесточили город
Ребенок Эминема заявил, что его гендерная идентичность — небинарная
Все новости
5G-сети в России оказались неполноценными
Почему современные сети 5G оставляют телефоны незащищенными
Дважды обогнул Землю: ученые прошли по следам мамонта
Бивень мамонта позволил отследить его путь от рождения до смерти
Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже
Число погибших при взрыве автобуса выросло до двух
Империя на травах: как росла Natura Siberica
Что делят наследники Андрея Трубникова
«Должны наказать по полной программе». Российский олимпиец попался на допинге
У триатлониста Полянского обнаружили в крови рекомбинантный эритропоэтин
«Разделяем озабоченность»: в Кремле ответили «патриотам Грузии»
Москва напомнила, кто был инициатором разрыва отношений с Тбилиси
Много брака: почему сына экс-губернатора не допустили к выборам
Хабаровский избирком отказал Антону Фургалу в регистрации кандидатом в Годуму
В пандемию рождаются дети с низким интеллектом
Ученые рассказали о последствиях ограничений в пандемию для мозга новорожденных
Неестественное землетрясение: почему в Кемеровской области произошли толчки магнитудой 5,4
Геофизик заявил о техногенной природе землетрясения в Кузбассе
Бритни Спирс свергла родителя
Отец Бритни Спирс отказывается от опеки над дочерью
Плейлист недели: Tayöka и IOWA, Карди Би, Лобода и Slava Marlow
Tayoka и IOWA спели о насилии под музыку Скриптонита
Отмена удаленки и открытие зоопарков: какие карантинные меры сняли в столице
Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве
От «Бригады» до «Бати»: лучшие роли Владимира Вдовиченкова
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях