Лукашенко рассказал, какой может быть смена власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился тем, как он представляет передачу власти в республике. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА».

По мнению главы государства, процесс перехода власти к преемникам должен идти постепенно.

«Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну», — объяснил Лукашенко.

Также он уточнил, что надо постепенно, приводя к власти новых людей, помогать им, чтобы чиновники не утратили «все ценное, что наработано за эти годы».

«И мы начали с законодательства», — добавил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко сказал, что обновленный проект Конституции Белоруссии намерены вынести на референдум не позднее февраля следующего года.

«Вы тоже хотите перемен — это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону», — ответил президент людям, требовавшим изменений во время выборов в 2020 году.

Ранее Лукашенко прервал доклад чиновника и попросил «не ругаться матом».