Родственник Путина снялся с выборов в Госдуму

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента Владимира Путина отказался участвовать в грядущих выборах в Госдуму от Санкт-Петербурга, сообщает издание «Закс.ру»..

По словам председателя петербургской ТИК №4 Ильдара Зарипова, кандидат направил в комиссию заявление об отказе от участия.

Ранее Роман Путин записал сторис в Instagram, где сказал, что самостоятельно принял решение сняться с голосования. После этого он уехал отдыхать.

«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки», — рассказал он, не уточнив имя и статус «человека».

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата Владимира Путина.

В конце прошлого года Роман Путин создал новую политическую партию — «Россия без коррупции». О его намерении участвовать в выборах стало известно в июле.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.