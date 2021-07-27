В Госдуме прокомментировали последствия вывода американских войск из Ирака

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал возможные последствия вывода войск Соединенных Штатов из Ирака, сообщает «Интерфакс».

По мнению Чепы, вывод американских войск значительно изменит баланс сил в Ближневосточном регионе, в том числе — в худшую сторону.

«Конечно, это изменит ситуацию. Мы видим, что произошло в Афганистане, когда американцы поддерживали там одну сторону, а сейчас началось активное противодействие. Это все побуждает внутренние распри. Я думаю, что-то похожее будет и в Ираке», — считает Чепа.

Депутат считает, что на Ближнем Востоке может начаться дестабилизация ситуации, так как противники США в этом регионе после ухода американской армии могут попытаться взять реванш.

«Как можно назвать плюсом накал ситуации, когда идет рядом война? Какой же это плюс? В любом случае любые конфликты, которые раздуваются рядом с нашими границами - это очень непростая ситуация, которая требует много сил и внимания», — заявил Чепа.

Ранее США подтвердили, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу года.