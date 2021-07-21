В Кремле рассказали, следят ли за переговорами США и Германии по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, следят ли в Кремле за переговорами Соединенных Штатов и Германии по «Северному потоку — 2». Об этом представитель президента сообщил во время брифинга с журналистами.

Также у Пескова узнали, приемлемы ли результаты по данным переговорам с участием американской и немецкой сторон.

«Мы знаем, что тема «Северного потока — 2» стояла высоко в повестке дня. Мы знаем, что были достигнуты определенные понимания между Берлином и Вашингтоном», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Песков заключил, что других деталей, касающихся переговоров по проекту магистрального газопровода, пока нет.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда.

Ранее сообщалось, что между Германией и США вскоре будет заключена сделка по «Северному потоку — 2». Издание The Wall Street Journal передавало, что США и Германия попытаются добиться того, чтобы Россия продолжала транзит газа через Украину, который приносит стране $3 млрд.