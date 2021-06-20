В Белом доме оценили встречу Байдена и Путина

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан оценил итоги саммита главы США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.

По его словам, Байден услышал от Путина ряд важных заявлений, касающихся двусторонних отношений, стратегической стабильности и кибербезопасности.

До этого Салливан заявил, что Вашингтон будет судить об итогах саммита по дальнейшему поведению Москвы.

Встреча президентов России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

По итогам саммита Путин и Байден приняли совместное заявление, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.