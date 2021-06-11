Глава ЛНР прервал визит в Россию в связи с убийством пяти военнослужащих

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании... Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник решил прервать визит в Крым в связи с убийством пяти военнослужащих украинскими диверсантами. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.

На полуострове Пасечник принимал участие в XIV международном фестивале «Великое русское слово».

Он пояснил, что вынужден прервать поездку «в братское государство» с целью проведения анализа и оценки обстановки в Луганской народной республике.

Ранее ЛНР сообщила о пятерых погибших в результате атаки украинских диверсантов.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.