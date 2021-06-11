Глава ЛНР прервал визит в Россию в связи с убийством пяти военнослужащих

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник решил прервать визит в Крым в связи с убийством пяти военнослужащих украинскими диверсантами. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.

На полуострове Пасечник принимал участие в XIV международном фестивале «Великое русское слово».

Он пояснил, что вынужден прервать поездку «в братское государство» с целью проведения анализа и оценки обстановки в Луганской народной республике.

Ранее ЛНР сообщила о пятерых погибших в результате атаки украинских диверсантов.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.