Чижов рассказал, что удерживает отношения России и ЕС от полного коллапса

Отношения между Россией и ЕС находятся в плачевном состоянии, однако от полного коллапса их удерживают широкие торгово-экономические связи. Об этом на панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, сообщает «Интерфакс».

«Эти отношения находятся в ненормальном состоянии. Мы достигли дна, и в этот момент снизу постучали», — сказал он.

Как считает дипломат, Москву и Брюссель также сближает взаимодействие по международной повестке. В частности, иранская ядерная проблема и ситуация на Ближнем Востоке.

«Конечно, сегодня говорить о возврате к стратегическому партнерству не приходится. Поэтому надо начинать взаимодействовать со сфер пересекающихся интересов», — сказал Чижов, приведя в пример сотрудничество в сфере здравоохранения и климат.

«Важно развеять весьма распространенный и весьма вредный миф о том, что Россия якобы не хочет вести дело с Евросоюзом, стремится его ослабить и расколоть ради того, чтобы развивать отношения с отдельными странами. Это не так», — отметил дипломат.

Чижов заверил, что Россия заинтересована в том, чтобы видеть Евросоюз сильным, независимым и суверенным в своей внутренней и внешней политике образованием.

Ранее Чижов заявил что Европейский союз связан с Россией общим будущим, и в Брюсселе это понимают.