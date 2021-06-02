Рябков назвал незаконными санкции, которые США планируют ввести против России

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал возможные новые санкции США в отношении Российской Федерации незаконными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас — отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», — сказал Рябков.

Таким образом, он прокомментировал возможность того, что Вашингтон может отложить введение санкций.

Ранее Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова к «совсем жестким» санкциям со стороны Соединенных Штатов, введение которых фактически означало бы начало войны.

30 мая представители стран Европейского союза предложили администрации Соединенных Штатов выступить с совместным заявлением о противодействии России. Кроме того, по данным СМИ, в Брюсселе уже подготовили проект документа, в котором говорится: «Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия».