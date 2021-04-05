Россия выразила поддержку королю Иордании Абдалле II

МИД России выпустил заявление о поддержке правящего в Иордании короля Абдалле II на фоне предотвращенного в эту субботу, 3 апреля, государственного переворота, сообщает РИА «Новости».

«В Москве внимательно следят за развитием ситуации в Иордании, где 3 апреля, согласно официальным источникам, была предотвращена попытка подорвать безопасность и стабильность Королевства», — сказано в заявлении.

МИД утверждает, что Россия готова продолжать совместную работу с Иорданией в интересах мира и безопасности в ближневосточном регионе.

«Выражаем поддержку усилиям законных властей Иордании и лично Короля Абдаллы II Бен Аль-Хусейна по обеспечению внутренней стабильности и правопорядка», — резюмировали в МИД.

В столице Иордании Аммане в ночь на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Кроме того были задержаны несколько лидеров местных бедуинских племен и члены неназванного разведывательного агентства. Власти страны предъявили обвинение единокровному брату короля Хамзе бен Хусейну, который до 2004 года был наследным принцем.

Абдалла II правит Иорданией с 1999 года, до занятия престола он руководил спецназом армии королевства.

Ранее власти Иордании завершили расследование попытки госпереворота.