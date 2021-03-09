Путин одобрил идею законодательного закрепления статуса молодых ученых
Максимс Краюшкинс
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Президент России Владимир Путин одобрил предложение главы Минобрнауки Валерия Фалькова законодательно закрепить статус молодых ученых. Об этом пишет «Российская газета».
«Государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов», — заявил Путин.
При этом президент подчеркнул, что начинающие ученые особо нуждаются в государственной поддержке.
По словам Фалькова, в законодательстве отсутствует четкое определение правового статуса молодых ученых.
«На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки», — добавил он.
Фальков попросил Путина поддержать предложение закрепить понятие и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и гарантий.
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