Горбачев призвал победить пандемию коронавируса не используя политические игры

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал мировое сообщество работать сообща, «без политических игр и интриг», ради совместной победы над пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», - заявил Горбачев.

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