Постпред РФ оценил слухи о скором выходе России из Совета Европы

Слухи о скором выходе России из Совета Европы безосновательны, заявил постоянный представитель РФ при организации посол Иван Солтановский в беседе с ТАСС.

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», – подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия настроена на развитие сотрудничества как с организацией в целом, так и с отдельными ее участниками.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что верит в улучшение отношений между Россией и Евросоюзом.